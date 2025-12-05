На СВО погибли сразу два жителя райцентра Омской области

С героями простятся в родном селе.

Сегодня, 5 декабря, в райцентре Муромцево Омской области провожают в последний путь погибшего на СВО младшего сержанта Владимира Неворотова. Прощание состоялось у местной часовни.

Как сообщает глава Муромцевского района Сергей Казанков, Владимир Неворотов родился в Муромцево 16 августа 1975 года. Погиб 16 февраля 2025 года. Ему было 49 лет.

Во вторник, 9 декабря, в Муромцево проводят в последний путь рядового Анатолия Куликова. Прощание состоится в 12:00 у часовни.

Анатолий Куликов родился 18 июля 1990 года. Погиб 27 марта 2025 года в возрасте 34 лет.