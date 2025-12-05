В Омске наградили активистов за вклад в развитие волонтерского движения

В День добровольца в региональном отделении «Единой России» отметили самых активных участников волонтерских инициатив.

Фото: Omskinform.ru

В День добровольца в региональном отделении «Единой России» состоялась встреча с омичами, которые в течение года наиболее активно участвовали в волонтерских и гуманитарных проектах. Им вручили благодарственные письма за помощь жителям разных регионов страны и вклад в развитие добровольческого движения.

Награды активистам передали председатель Заксобрания Омской области Александр Артемов и депутат Омского городского совета Юрий Иванищев. В партии подчеркивают, что добровольчество остается значимой частью жизни региона: тысячи жителей Омской области участвуют в сборах гуманитарных грузов для бойцов СВО, поддерживают их семьи и помогают в социальных акциях.

– Самые неравнодушные, ответственные и целеустремленные люди, бескорыстно несущие добро и пользу окружающим, своей малой родине и своей стране, – отметил Александр Артемов. – В Омской области количество волонтеров исчисляется десятками тысяч человек. Президент Владимир Владимирович Путин подчеркивает, что волонтеры – это наше достояние и опора для страны. Такие люди своим примером, своими свершениями буквально вдохновляют тех, кто рядом. Спасибо за ваш ежедневный труд на благо нашей Родины!

Фото: Omskinform.ru

Отдельные благодарственные письма получили Андрей Сопин и Жанат Бекмагомбетов, участвовавшие в гуманитарной миссии «Прибайкальский рубеж». Добровольцы помогали ликвидировать последствия природных катаклизмов в Тулунском районе Иркутской области, работая вместе с коллегами из разных регионов.

За участие в миссии «Курский рубеж» был отмечен Роман Литвиненко. Он помогал в восстановлении школ, больниц и домов мирных жителей. В лагере, где работал волонтер, за время существования побывали более 300 человек из 60 регионов страны. Профессиональные навыки Романа как энергетика оказались востребованы при ремонте оборудования, и он планирует вновь присоединиться к проекту.

Благодарности получили и другие добровольцы, которые реализуют волонтерские инициативы на местном уровне. В «Единой России» подчеркивают, что поддержка волонтеров остается одним из ключевых пунктов народной программы.