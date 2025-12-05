В московском госпитале Бурденко скончался капитан из Омской области

Он участвовал в СВО с 2023 года.

Фото: vk.com/public202159150

В воскресенье, 7 декабря, в селе Оконешниково Омской области состоится прощание с погибшим на СВО капитаном медицинской службы Николаем Воробьевым.

Николай Воробьев родился 1 октября 1974 года в Оконешниково. Окончил местную школу, потом Омский медицинский институт. Служил в органах внутренних дел: был врачом в управлении исполнения и наказания, в составе отряда милиции специального назначения участвовал в боевых действиях в Чечне. Награжден медалями: «За доблесть в службе», «За отвагу», «За отличие в службе», «За боевое содружество», «Участнику контртеррористической операции на Кавказе».

Контракт с Минобороны для участия в СВО мужчина заключил 14 мая 2023 года. Служил начальником медицинской службы войсковой части. Награжден медалью Суворова и медалью «За боевые отличия». Скончался в госпитале имени Бурденко в Москве 1 декабря 2025 года. Причиной стала тяжелая и продолжительная болезнь.

Как сообщает районная администрация, прощание состоится в 14:00 на площади у межпоселенческого Дома культуры.