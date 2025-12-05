В Омской области простились с погибшим на СВО ветераном Чечни

Он погиб полгода назад, но придать тело бойца земле смогли только сейчас.

Фото: vk.com/edromoskal

Сегодня, 5 декабря, в Москаленском районе Омской области простились с погибшим в зоне проведения СВО Максимом Сасько. Об этом сообщило Москаленское МО партии «Единая Россия».

Максим Сасько родился в Марьяновском районе Омской области. Детство и юношеские годы он провел преимущественно в Казахстане, откуда в 90-е годы вернулся с семьей в рабочий поселок Москаленки.

Образование Максим получил в Москаленской СОШ № 3, окончив девять классов. Далее поступил в местное училище и освоил профессию тракториста-машиниста.

В 1997 году он был призван на срочную службу в танковые войска в Челябинске. Завершив службу, Максим участвовал в боевых операциях на территории Чеченской республики, за что был удостоен памятной медали «Участник контртеррористической операции на Кавказе». Также прошел курсы сержантской подготовки в Чите.

Несколько лет Максим работал в Новосибирске. В марте 2024 года он заключил контракт с Минобороны РФ, приняв участие в специальной военной операции. За заслуги на поле боя боец награжден медалью «За отвагу».

Ефрейтор, старший наводчик стрелкового батальона Максим Сасько погиб при выполнении боевой задачи в зоне СВО 29 апреля этого года.