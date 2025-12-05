Омск-Информ
·Экономика/Бизнес

В центре Омска завершили строительство крутой гостиницы

Шестиэтажное здание уже вскоре примет первых гостей.

Департамент архитектуры и градостроительства Омска дал разрешение на ввод в эксплуатацию гостиницы на улице Пушкина, 8 в центре города.

Объект строился более двадцати лет. Разрешение на строительство было выдано еще в марте 2005 года, однако сроки завершения неоднократно сдвигались.

Общая площадь гостиничного комплекса составляет 8,7 тыс. кв. метров. Здание состоит из шести этажей, включая цокольный, и рассчитано на 72 номера. В подземном этаже размещена парковка на 20 машин.

Застройщиком объекта выступила компания ООО «Новые проекты».

