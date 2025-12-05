В омском Амуре стартовали продажи в ЖК «Ясно» от девелопера «Доволен»

Квартиры с ремонтом стоимостью от 3,9 млн рублей в первом доме нового омского ЖК «Ясно» сдадут в четвертом квартале следующего года.

В большом зеленом оазисе, сразу за гипермаркетом «Лемана Про» на ул. 21-я Амурская, открываются продажи квартир в первом доме нового ЖК «Ясно» от человечного девелопера «Доволен». Первая очередь состоит из двух домов с единым двором – местом для отдыха и встреч без машин.

Срок сдачи первой очереди – IV квартал 2026 года. Ключи на руки новоселы получат не позднее 30 марта 2027 года. Однако будет сделано все, чтобы это произошло раньше.

Стоимость квартир с ремонтом начинается от 3,9 млн рублей.

Не упустите свой шанс стать частью этого уникального пространства! Квартиры от застройщика «Доволен» – это не просто квадратные метры, это ваше будущее, наполненное комфортом, безопасностью и радостью.

Представьте себе: вы просыпаетесь в теплой, уютной квартире с чистовой отделкой, где все продумано до мелочей. Вам не нужно тратить время и силы на ремонт, просто расставьте мебель и наслаждайтесь жизнью.

Амур – это место, где гармонично сочетаются природа и современный комфорт. Вас ждет свежий воздух, зеленые насаждения и тишина, необходимые для полноценного отдыха. Двор без машин – это безопасное пространство для ваших детей, где они могут свободно играть и развиваться.

Собственная котельная гарантирует тепло и уют в любое время года, вне зависимости от капризов погоды. Безбарьерная среда делает ваш дом доступным для всех, а закрытый двор обеспечивает безопасность и спокойствие. Не ждите, пока цены вырастут! Количество квартир ограниченно, и лучшие варианты разбирают первыми.

Инвестируйте в свое будущее сегодня, и уже скоро вы будете встречать рассветы в собственной уютной квартире в зеленом оазисе Амура.

Звоните прямо сейчас и узнайте больше о специальных предложениях.

Офис продаж «Доволен»: ул. Чернышевского, 1/1; +7 (3812) 63-53-53.

ЯСНО, что будет здорово!

Чистовая отделка. Не тратьте время на ремонт.

Теплый квартал. Собственная котельная – тепло и уютно, когда за окном мороз.

Общедоступно. Никаких ступенек – это о безбарьерной среде.

Закрытый двор. Горки, качели и спортивные снаряды – будет где разгуляться и детям, и взрослым!

