Ремонт школы в Омской области обернулся уголовным делом

Сумма долга превысила полтора миллиона рублей.

Omskinform.ru

Ремонт школы в Омской области стал поводом для заведения уголовного дела по статье «Мошенничество». СУ СК России по Омской области завело уголовное дело после обнаружения мошеннической схемы при капремонте школы в поселке Муромцево Омской области.

По предварительным данным, с ноября 2024 года по июнь 2025 года несколько человек выполняли капитальный ремонт здания школы без трудовых соглашений с подрядчиком. Однако выполненные работы не были оплачены полностью, в результате чего скопилась задолженность в размере более 1,6 млн рублей.

В настоящее время следователи продолжают собирать информацию и выяснять обстоятельства произошедшего.

Отметим, что ремонтные работы в здании школы затянулись из-за недобросовестного отношения петербургской строительной компании «Ростпромстрой». Однако в ноябре объект перешел в руки другой организации – саратовской фирме «Импульс», которая намерена завершить начатый проект.