В Омске с дисконтом продают огромный бассейн с саунами

Спорткомплекс стремительно дешевеет, «теряя» по 10 млн каждый месяц.

В Омске продают функционирующий спортивный комплекс с бассейном, номерами и саунами. Объект находится по адресу: ул. 10-я Солнечная, 25, в Кировском округе. Информация о продаже появилась на одном из известных сайтов объявлений.

Выставленный на продажу двухэтажный спорткомплекс состоит из 25-метрового бассейна на пять дорожек, четырех саун, шести номеров для гостей, кафе с большой кухней, а также помещений, пригодных для устройства банкетного зала и спортивного зала площадью 250–300 кв. метров. Комплекс подключен ко всем необходимым для работы коммуникациям.

Продавец отмечает, что в комплексе возможно реконструировать крышу и увеличить общую площадь здания на 900 кв. метров, доведя ее до 3 тыс. «квадратов», при этом указанная площадь здания – 1,5 тыс. кв. метров.

На земельном участке площадью 3,3 тыс. кв. метров можно дополнительно разместить 8–10 гостиных домов с банными чанами и беседками. Земельный участок находится в собственности.

Бассейн с саунами продавец оценил в 130 млн рублей. Напомним, что два месяца назад этот спорткомплекс стоил на 20 млн дороже.