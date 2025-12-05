Омич угодил в тюрьму за обиду полицейских

Он проведет в колонии почти год.

Управление МВД России по Омской области

В Омской области заключили под стражу мужчину, который несколько раз оскорбил полицейских. Приговор по делу о применении насилия и оскорблении представителей власти вынес Большеуковский районный суд.

Суд установил, что в апреле этого года 42-летний мужчина публично оскорбил участковых возле отделения полиции. Сотрудники правоохранительных органов прибыли на место происшествия для прекращения его неправомерных действий.

Спустя два месяца, в июне, он вновь оскорбил сотрудников полиции и ударил одного из них по руке.

Мужчина признан виновным по двум статьям УК РФ: ст. 319 (публичное оскорбление представителя власти) и ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 9 месяцев и 20 дней в колонии общего режима. Сразу после объявления приговора он был задержан в зале суда, сообщает прокуратура Омской области.

Вердикт суда пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.