·Общество

В Омске водители маршруток требуют наличку: что делать

О ситуации высказались в департаменте транспорта.

Директор департамента транспорта омской мэрии Вадим Кормилец прокомментировал многочисленные жалобы пассажиров маршруток, с которых водители требуют оплату проезда наличными.

Водители объясняют это проблемами с терминалами оплаты. Такое действительно может быть, говорит Кормилец. Но чаще всего это делается для собственной выгоды.

– Я понимаю их заинтересованность, но не принимаю в том, что они начинают регулировать способы оплаты пассажиров поездки в своем автобусе, – сказал Кормилец в эфире «Вестей-Омск». – Этим нужно заинтересоваться соответствующим структурам.

Чиновник предложил пассажирам маршруток обращаться в налоговую инспекцию с просьбой разобраться и принять меры: требование выбирать тот или иной способ оплаты незаконно.

