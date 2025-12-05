Не так посмотрел: в центре Омска ни за что избили мужчину

Нападавшим грозит до 7 лет лишения свободы.

Фото: t.me/omsk_police

В центре Омска двое нетрезвых мужчин избили прохожего из-за, как им показалось, косого взгляда в их сторону. Об этом сообщили в УМВД России по Омской области.

По предварительным данным правоохранителей, инцидент произошел на улице Ленина, когда 37-летний потерпевший находился в своей машине. Двое пьяных молодых людей, 28 и 30 лет, подошли к автомобилю и устроили словесную перепалку с грубой бранью. После ссоры приятели несколько раз ударили мужчину, в том числе по голове.

Медицинское обследование установило, что нападавшие нанесли водителю легкий вред здоровью. В отношении буйных омичей возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство».

Задержанные мужчины, охранник бара и его знакомый, сознались в содеянном, оправдывая свои действия влиянием алкоголя. Оба заявили, что не были знакомы с потерпевшим, а поводом для агрессии посчитали пренебрежительный, как им показалось, взгляд со стороны мужчины.

Максимальное наказание, предусмотренное законом за подобное преступление, составляет до 7 лет лишения свободы.