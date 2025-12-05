Омск-Информ
Общество

В Омске «Тепловая компания» готовится к экстремальным морозам

В регионе ожидаются сильные морозы.

Омские тепловики готовятся к работе в экстремальных условиях, сообщили в мэрии. По словам генерального директора АО «Тепловая компания» Владимира Дмитриева, сотрудники компании готовы к любому развитию событий.

– В приоритете – сохранение работоспособности нашей инфраструктуры в экстремальных условиях. Мы готовы к любому развитию событий и обеспечим быстрое реагирование на все возможные внештатные ситуации, – рассказал гендиректор.

Сотрудники компании готовы немедленно реагировать на любые сигналы от жителей и организаций – спецтехника и специалисты находятся в постоянной готовности. Проводятся инспекции трубопроводов, основное внимание уделяется старым участкам тепловых магистралей, чтобы своевременно обнаружить и устранить возможные неисправности.

Отметим, что, согласно прогнозу Обь-Иртышского УГМС, в выходные в Омской области ожидается понижение температуры вплоть до –22 °C.

