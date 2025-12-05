Одобрительный комментарий в соцсетях стал для омички билетом в колонию

Женщина одобрила атаку беспилотников на российский регион.

omskinform.ru

Восточный окружной военный суд вынес приговор омичке, признанной виновной в оправдании террористической деятельности в интернете. Об этом сообщили в прокуратуре Омской области.

Суд установил, что в апреле 2024 года обвиняемая оставила позитивный комментарий под видеороликом, демонстрирующим атаку беспилотников на российскую территорию. Женщину обвинили по статье 205.2 УК РФ (оправдание терроризма в интернете). Женщина полностью признала свою вину.

Суд назначил ей наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима и трехлетний запрет на ведение интернет-деятельности, включая администрирование сайтов, форумов и групп в социальных сетях.

Также в прокуратуре отметили, что телефон, с которого женщина писала комментарии, был конфискован в пользу государства.

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован стороной защиты.