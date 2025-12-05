В Омске охранники известного маркетплейса мечтали увидеть голую женщину

Теперь объект их вожделений получит компенсацию морального вреда.

Омский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску сотрудницы компании «Интернет Решения» о компенсации морального вреда. Истец работала оператором склада онлайн-магазина Ozon и заявила, что дважды в мае этого года сотрудники службы безопасности попросили ее пройти в специальную комнату для осмотра и снять верхнюю одежду, включая нижнее белье.

Факт насильственного досмотра был подтвержден свидетелями. Согласно регламенту работодателя, осмотр персонала допускался визуально и вручную, но процедура полного обследования, включая осмотр нижнего белья, правилами не предусмотрена.

Суд пришел к выводу, что поведение службы безопасности нарушило право истицы на личную неприкосновенность, честь и достоинство. В связи с этим суд вынес заочное решение о взыскании с компании компенсации морального вреда в размере 30 тысяч рублей.

Омский областной суд подтвердил законность принятого решения.