Достойная старость: в Госдуме предложили повысить пенсии до 50 тысяч

Депутаты направили обращение в Социальный фонд России.

Фото создано при помощи ИИ

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия – За правду» предложили существенно повысить минимальный размер страховой пенсии по старости. Инициатива предусматривает увеличение этой выплаты до 50 тыс. рублей.

Авторами инициативы стали лидер партии и глава думской фракции Сергей Миронов, а также председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова. Соответствующее обращение они направили председателю Социального фонда России Сергею Чиркову.

– Считаем целесообразным установить минимальный размер страховой пенсии на уровне не менее 50 000 рублей, – сказано в письме, сообщает «РИА Новости».

Сергей Миронов напомнил, что на сегодняшний день минимальная страховая пенсия по старости составляет около 13,3 тысячи рублей, что даже ниже федеральной величины прожиточного минимума для пенсионеров, которая составляет порядка 15,2 тысячи рублей.

– Повышение минимальной пенсии до 50 тыс. рублей позволит обеспечить достойный уровень жизни, поддержать здоровье и активность представителей старшего поколения, – заявил Миронов.

Лантратова, в свою очередь, отметила, что такое повышение не только обеспечит минимальный комфорт, но и поможет вернуть пожилым людям активную роль в социально-экономической жизни страны.