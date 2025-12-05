Ушел из жизни известный омский краевед

Церемония прощания с ним состоится в эту субботу.

Фото: voopik.omsk

В Омске скончался Борис Кунеевский, известный своим многолетним вкладом в краеведение региона. Печальную новость сообщили в группе Омского отделения ВООПиК во «ВКонтакте».

С начала 1990-х годов Борис Иванович занимался краеведением и был активным участником формирования коллекции ВООПИК в Тарских воротах.

Последние годы жизни Кунеевский проживал в столице. Однако в середине августа этого года он приехал в Омск, чтобы заняться разбором семейного архива и продажей квартиры, но обратно в Москву так и не вернулся.

Прощание с Борисом Ивановичем состоится в эту субботу, 6 декабря, на Старо-Северном кладбище на улице Орджоникидзе. Отпевание начнется в 10:00, а церемония прощания запланирована на 10:30.