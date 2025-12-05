Форвард «Авангарда» Потуральски установил новый рекорд в матче против «Сочи»

Нападающий стал вторым «ястребом», набравшим в чемпионате 30 очков.

Фото: hawk.ru

Нападающий «Авангарда» Эндрю Потуральски продолжает демонстрировать впечатляющую результативность в текущем сезоне КХЛ. Во вчерашнем матче против ХК «Сочи», который «ястребы» выиграли со счетом 5:2, Потуральски забросил победную шайбу и отметился голевой передачей.

Благодаря этому на счету форварда теперь 30 (13+17) очков в 31 проведенной встрече. Потуральски стал вторым игроком «Авангарда», достигшим отметки в 30 набранных очков в текущем чемпионате. Первым этот рубеж преодолел Константин Окулов, у которого на сегодняшний день 33 очка.

С 13 заброшенными шайбами Потуральски также возглавил список снайперов омской команды. В списке лучших бомбардиров чемпионата нападающий занимает 11-е место, в то время как Константин Окулов располагается на шестой позиции.