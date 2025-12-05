Омичам раскрыли секрет похудения во сне

Диетолог назвала ряд продуктов, которые способствуют снижению веса в течение ночи.

Фото создано при помощи ИИ

С возрастом метаболизм замедляется, что усложняет процесс похудения, особенно после 45–50 лет. Однако диетолог Сахар Берджис утверждает, что бороться с лишними килограммами можно даже ночью во время сна. Она перечислила десять продуктов, которые помогают организму сжигать жир в течение ночи.

По словам Берджис, ключевую роль играет нежирный белок. Небольшая порция курицы или индейки перед сном не только стабилизирует уровень глюкозы, но и стимулирует выработку мелатонина.

– Небольшая порция нежирного белка перед сном помогает стабилизировать уровень глюкозы и стимулирует выработку мелатонина – гормона сна. Хороший сон помогает организму регулировать уровень кортизола – гормона стресса, препятствующего сжиганию жира, – приводит слова диетолога издание La Razon.

Также по словам Берджис, эффективное похудение возможно, если добавить в рацион греческий йогурт, киви, ромашковый чай, расслабляющие травяные настои, творог, рикотту, миндаль и грецкие орехи.

Особое внимание специалист уделила миндалю и грецким орехам, подчеркнув, что они богаты магнием. Он необходим для регенерации клеток и играет важную роль в контроле уровня сахара в крови в ночное время, что также способствует процессу снижения веса.