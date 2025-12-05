По Омску ударят мощные морозы

Также синоптики прогнозируют метель.

omskinform.ru

По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 5 декабря, в Омске и Омской области температура воздуха установится в районе –1...–6 °C, по северной половине до –11 °C. В течение всего дня температура будет понижаться.

Ожидается переменная облачность и небольшой снег. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с, местами порывы усилятся до 18 м/с. Также местами ожидаются гололедно-изморозевые отложения, метель, снежные заносы и гололедица на дорогах. Атмосферное давление будет сильно расти.

Ближе к ночи сильно похолодает. Столбик термометра опустится до –9...–14 °C, при прояснении до –20 °C. Скорость южного ветра составит 4–9 м/с. Местами на дорогах ожидаются снежные заносы и гололедица. Атмосферное давление будет падать.