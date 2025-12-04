На окраине Омска построят огромную школу

Образовательное учреждение сможет принять 2100 детей.

Фото: t.me/shelest_sn

В жилом комплексе Амурский на окраине Омска построят новую школу на 2100 мест, сообщил мэр города Сергей Шелест.

Проект образовательного учреждения был представлен на сегодняшнем заседании архитектурно-градостроительном совета. Строить школу будет ООО УК «СМТ «Стройбетон».

– Школа будет четырехэтажной. Ее условно разделят на три звена: 800 мест будет предназначено для начального, 1000 – для среднего, 300 – для старшего, а именно для 10–11-х классов. При этом средняя наполняемость каждого класса составит 25 человек, – подчеркнул мэр.

Фото: t.me/shelest_sn

На территории образовательного учреждения разместят футбольное поле, круговую беговую дорожку, площадки для прыжков в длину, волейбола и баскетбола, а также универсальные для общефизической подготовки и физкультурно-оздоровительных занятий. Во внутреннем дворике школы появится зона для общешкольных мероприятий и места тихого отдыха.

Добавим, что в микрорайоне Амурский уже есть школа на 1122 места, однако она не вмещает всех желающих.