В мэрии озвучили, почему омичи долго стоят в утренних пробках

Глава департамента транспорта Вадим Кормилец заявил, что причина заторов кроется в отсутствии асфальта на мосту у Телецентра.

omskinform

Директор департамента транспорта Омска Вадим Кормилец назвал причину утренних пробок в Нефтяниках. Это связано с ремонтом моста имени 60-летия ВЛКСМ. Асфальт на ремонтируемом с конца ноября прошлого года сооружении частично разрушился, что создает дополнительные проблемы.

– Причина – низкая пропускная способность моста им. 60-летия ВЛКСМ в направлении Левого берега. Ситуация усугубляется разрушением проезжей части на нем, – цитирует НГС55 Кормильца.

Ситуация выправится, когда удастся перенести движение на вторую половину моста. Новый асфальт позволит увеличить скорость потока и пропускную способность.

Ранее мэр Омска Сергей Шелест отреагировал на жалобы омичей на разбитую дорогу на мосту у Телецентра, связав это с погодными условиями и общим состоянием трассы в период ремонта. Ориентировочно переход с одной стороны сооружения на другую должен произойти в декабре или в другом месяце.