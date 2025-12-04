Омские медведи бросили дерзкий вызов зиме

Косолапые обитатели Большереченского зоопарка отказываются впадать в спячку.

пресс-служба Большереченского зоопарка О

В Большереченском зоопарке сотрудники напрасно ожидали впадение медведей в зимнюю спячку. Макар и Малыш решили в этом году бросить дерзкий вызов условностям и не легли спать.

И все это несмотря на наступление холодов и биологические часы. Косолапые могут уснуть попозже.

– Макар традиционно засыпает лишь накануне Нового года, а Малыш славится тем, что просыпается раньше других весной. Сейчас оба чувствуют себя отлично: погода пока неустойчиво холодная, снега немного, а корма получают вдоволь, – цитирует заведующую информационно-методическим отделом Большереченского зоопарка Анастасию Рузанову «КП в Омске».

По ее словам, инстинкты и природа пока в ожидании, когда обитатели зоопарка впадут в сон.