Капитан «Авангарда» взялся исполнить новогодние мечты омичей

Дамир Шарипзянов выступит в роли Деда Мороза. Письмо «волшебнику» можно передать не только на хоккее.

Капитан омского «Авангарда» Дамир Шарипзянов заявил, что исполнит новогодние мечты омичей. Написать новогоднее письмо с самым сокровенным желанием может любой житель и гость города.

– Обязательно на конверте подписывайте «БАТЯ С КЛЮШКОЙ», конверты можно складывать в специальные ящики, – написал хоккеист в своем телеграм-канале. – В Новый год я выберу нескольких и попробую осуществить загаданное.

Ящики для сбора писем новогоднему «волшебнику» располагаются в клиентском центре ХК «Авангард» на улице Ленина, 20, а также в хоккейной академии «Авангард» и на «G-Drive Арене».

Ранее стало известно, что Дамир Шарипзянов примет участие в Матче звезд КХЛ. Он пройдет 7–8 февраля в Екатеринбурге.

