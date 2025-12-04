Омск-Информ
·Общество

В Омске запустили прокат электросаней

Кататься на них можно в сквере и вдоль набережной.

С наступлением зимы в Омске стартовал прокат нового для города вида транспорта – электросаней, сообщает телеграм-канал «Омск_путеводитель». Покататься на них можно в Воскресенском сквере и участке набережной Тухачевского.

Новый транспорт способен развивать скорость до 7 км/ч и предназначен для катания детей. Стоимость проката электросаней составляет 220 рублей за пять минут. Для начала катания нужно отсканировать с помощью смартфона QR-код.

