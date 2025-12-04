Омск-Информ
·Общество

В Роскомнадзоре назвали причину блокировки сервиса FaceTime

В ведомстве заявили, что сервис используют террористы и экстремисты.

В России ограничили работу сервиса для видеозвонков FaceTime. В Роскомнадзоре пояснили, что эту опцию используют террористы.

– По данным правоохранительных органов, сервис FaceTime используется для организации и проведения террористических действий на территории страны, вербовки их исполнителей, совершения мошеннических и иных преступлений против наших граждан, – сообщили в ведомстве.

Ранее в Омской области зафиксированы ограничения работы WhatsApp*. В Роскомнадзоре подтвердили начало блокировки сервиса, заявив, что мера связана с «нарушениями российского законодательства».

*WhatsApp принадлежит компании Meta, деятельность которой в РФ признана экстремистской и запрещена.

