Омские ученые исследуют влияние культурных факторов на рождаемость в приграничных районах Сибири

Проект выявляет какие традиции и социальные условия разных народов — от алтайцев до немецких переселенцев — определяют демографические процессы в Омской области и соседних регионах.

Эрик Кем

В декабре 2024 года проект доцента кафедры всеобщей истории, кандидата исторических наук Анны Блиновой «Этнический фактор демографических процессов в приграничных регионах Западной Сибири» получил поддержку Российского научного фонда.

Проект посвящён влиянию этнического фактора на демографические процессы в приграничных регионах Западной Сибири. Команда изучает Омскую и Новосибирскую области, Алтайский край и республику Алтай, опираясь на данные переписей, региональную статистику и материалы полевых экспедиций.

Анна Блинова подчёркивает, что главная задача работы — понять, как культурные особенности народов, проживающих на этих территориях, в том числе русских, украинцев, немцев, казахов и алтайцев, отражаются на рождаемости, смертности и динамике численности населения. По её словам, одних только статистических данных недостаточно, поэтому важны поездки в районы и живые наблюдения.

— Мы провели три экспедиции — в Большеречье, в деревню Неудачино и Чемальский район, чтобы увидеть, как этнические и религиозные особенности влияют на демографию, — отмечает она.

Исследователи выяснили, что в Неудачино, где сильные религиозные общины и значительная часть населения — потомки немецких переселенцев, рождаемость остаётся высокой. Здесь много многодетных семей, что обеспечивает устойчивость демографических процессов.

Экспедиция в республику Алтай была посвящена анализу статуса коренных народов. В регионе фиксируется низкая рождаемость, но численность алтайцев по итогам переписей растёт, что связано с самоидентификацией жителей как представителей малочисленных народов, имеющих определённые льготы. Исследователи отмечают, что местные жители внимательно относятся к доказательству этого статуса и нередко спорят о его справедливости.

Дополнительный фактор — высокий уровень межнациональных браков. По словам Блиновой, некоторые исследователи считают, что при доле таких браков более 50% усиливаются ассимиляционные процессы и возрастает риск утраты этнической уникальности.

— Мы видим, что различия в рождаемости между народами во многом объясняются культурными традициями. У казахов и алтайцев сохраняются семейные обряды и коллективные формы досуга — это поддерживает стабильную рождаемость, — говорит руководитель проекта.

Среди выявленных тенденций — сокращение численности русского населения, что связано с низкой рождаемостью и продолжительностью жизни. Существенную роль, по словам исследователей, играет и уровень урбанизированности: при переезде в города рождаемость заметно снижается. Так, у казахов Омской области она уменьшилась, когда городское население этой группы превысило половину.

Анна Блинова подчёркивает, что результаты исследования могут помочь в формировании государственной демографической политики. Изучение этнокультурных особенностей и семейных практик, считает она, способно дать ориентиры для создания более эффективных мер поддержки рождаемости в стране.