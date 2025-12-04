Омск-Информ
Ягодка стал президентом омского футбольного «Иртыша»

Он также продолжит руководить спортивным комплексом «Красная звезда».

Президентом омского футбольного клуба «Иртыш» стал Кирилл Ягодка, он приступил к новым обязанностям сегодня, 4 декабря, сообщили в областном министерстве спорта.

Ягодка занимается футболом с 4 лет, является воспитанником СДЮСШОР «Иртыш», чемпионом России среди юношей (2013 год). С ноября 2021 года он возглавляет спортивную школу «Красная звезда».

– Опытный управленец. Под его руководством спорткомплекс удостоен награды одного из лучших многофункциональных спортивных объектов России (2024), – отметили в минспорта.

В ведомстве уверены, что сотрудничество «Иртыша» и «Красной звезды» придаст новый импульс для дальнейшего развития футбольного клуба.

