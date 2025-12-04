Омск-Информ
·Экономика/Бизнес

В Омске построят новый бизнес-парк «Трамплин»

Инвестор готов вложить в проект более 2 миллиардов рублей.

Областной инвестиционный комитет поддержал строительство нового бизнес-парка «Трамплин», многофункциональный комплекс разместится на улице Маршала Жукова в центре Омска, сообщил губернатор Виталий Хоценко.

Бизнес-парк «Трамплин» включит в себя два корпуса общей площадью около 17,5 тыс. кв. м. Помещения предназначены для инновационных производств и для офисов IT-компаний.

– Инвестор направит на реализацию проекта 2,2 млрд рублей. В бизнес-парке будут созданы новые рабочие места, а ежегодные поступления в бюджет, после выхода объекта на проектную мощность, будут составлять примерно 102 млн рублей, – отметил Хоценко.

В Омской области отметили, что проект строительства бизнес-парка «Трамплин» рассматривается как значимый вклад в развитие деловой инфраструктуры региона и формирование благоприятных условий для технологических компаний.

