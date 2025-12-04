Омск-Информ
·Культура/Афиша

Директор Омского цирка на открытии городской елки совершит мощный камбэк

Виталий Доля вернется к аниматорскому прошлому и станет главным Дедом Морозом.

Раскрыта интрига с главным Дедом Морозом на открытии городской елки 28 декабря. В этом образе внезапно предстанет директор Омского цирка Виталий Доля.

Начало мероприятия 28 декабря в 13 часов в «Омской крепости». Эта же локация станет основной в ночь с 31 декабря на 1 января. Мероприятие продлится с 23:30 до 03:00. Гостей поздравят федеральные, региональные и городские власти. Завершится праздник обжигом символа 2026 года – коня. В чем смысл этой церемонии, не очень понятно.

Известно, что Виталий Доля до карьеры в цирке работал успешным аниматором, организовывая свадьбы и официальные торжества.

