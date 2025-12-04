Омск-Информ
Общество

На СВО погиб молодой разведчик из Омской области

Антону Чибышеву было 26 лет.

Завтра, 5 декабря, в селе Слободчики Усть-Ишимского района Омской области состоится прощание с погибшим на СВО бойцом. В последний путь проводят Антона Чибышева.

Как сообщает районная администрация, Антон Чибышев родился 10 июля 1999 года в деревне Кушма. Окончил Слободчиковскую школу и строительный техникум в Нефтеюганске. После чего работал в нефтеперерабатывающей организации Нефтеюганска.

Контракт с Минобороны мужчина подписал 1 марта 2025 года. Был гвардии рядовым. Служил в качестве старшего разведчика группы специального назначения. Погиб в бою 18 сентября.

