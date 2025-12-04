Омск-Информ
·Происшествия

Омич, не сумев поговорить с девушкой, спалил машину

Машина принадлежала отцу омички.

Прокуратура направила в Октябрьский районный суд Омска уголовное дело об умышленном уничтожении чужого имущества. В преступлении обвиняют 31-летнего местного жителя.

По версии следствия, 12 октября омич пришел в дом 52-летнего знакомого, чтобы поговорить с его 22-летней дочерью. Отец не стал звать девушку, и мужчины из-за этого поссорились. Тогда визитер, прихватив из дома стеклянный графин с бензином, отправился поджигать машину неприятеля. ВАЗ-111130 сгорел. Владелец оценил ущерб в 50 тыс. рублей.

Вину омич признал. Теперь поджигателю грозит до 5 лет колонии. Отметим, что ранее его уже судили за грабеж и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека.

