«Зайцев» в омском транспорте хотят наказывать жестче

Штраф за безбилетный проезд планируют повысить.

пресс-служба мэрии Омска

Администрация Омска предложила ужесточить штрафы за безбилетный проезд в общественном транспорте. Новые «расценки» за бесплатную поездку на автобусе омские чиновники «подсмотрели» у других регионов.

Как рассказал директор департамента контроля Омска Марк Рогозин на сегодняшнем заседании комитета Омского горсовета по транспортной инфраструктуре, во многих регионах штраф за безбилетный проезд выше, чем в Омске.

Так, по словам директора, в Краснодарском и Пермском крае, Новосибирской, Нижегородской, Челябинской, Свердловской областях и Республике Татарстан «зайцев» наказывают штрафом от 1 тыс. до 2 тыс. рублей. В Омске придется заплатить меньше: от 300 до 1 тыс. рублей за первое нарушение и от 1,5 до 2 тыс. рублей за повторное.

– Величина штрафа, который существует на сегодняшний день в городе Омске, несколько не соответствует тем целям (предупреждение новых правонарушений. – Прим. Ред.), которые установлены для самого административного наказания, – рассказал Рогозин.

В связи с этим администрация предлагает установить первый штраф в размере 1 тыс. рублей, а в случае повторного нарушения – 2 тыс. рублей.