DOGMA вошла в топ-5 российских девелоперов по количеству онлайн-сделок через «Домклик»

Рост показателей аналитики связывают с активным использованием цифровых сервисов и устойчивым спросом на проекты девелопера.

Фото: DomClick

Компания DOGMA вошла в пятерку крупнейших российских застройщиков по количеству ипотечных и иных сделок, совершенных через сервисы «Домклик» Сбера. Рейтинг составила аналитическая служба платформы, проанализировав транзакции тысяч партнерских девелоперов по всей стране. По сравнению с прошлым годом компания поднялась с шестой позиции на пятую.

В DOGMA отмечают, что результат отражает растущий интерес покупателей к проектам и удобству цифровых решений.

– Попадание в топ-5 федерального рейтинга показывает устойчивый спрос и важность онлайн-сервисов в клиентском пути, – подчеркнул директор по продажам ГК DOGMA Александр Тернющенко. – Сегодня люди ожидают от девелопера не только качественного продукта, но и прозрачности, и скорости оформления сделки.

Компания активно использует комплекс цифровых инструментов «Домклик», включая сервис безопасных расчетов. Средства покупателя резервируются на специальном счете в банке и передаются застройщику только после регистрации перехода права собственности в Росреестре. Это позволяет минимизировать риски и ускорить процесс оформления.

Все этапы – от подачи заявки до регистрации документов – проходят внутри единой онлайн-платформы, что избавляет клиента от необходимости многократно посещать офисы банка или МФЦ.

ООО Специализированный застройщик «Догма-Омск». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф.