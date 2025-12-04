Омск-Информ
·Общество

Шелест отреагировал на массовые жалобы омичей на мост у Телецентра

Подрядчик латает ямы, но они появляются вновь.

Омичи снова начали жаловаться на разбитый асфальт на мосту имени 60-летия ВЛКСМ. На этой недели мэрия получила несколько жалоб.

– Температурные переходы через ноль, повышенная транспортная нагрузка, общее техническое состояние, в том числе отсутствие гидроизоляции в местах крупных повреждений, сказываются на его состоянии, – рассказал мэр Сергей Шелест.

Минувшей ночью подрядчик «Стройтраст», который ремонтирует мост, снова провел локальный ремонт проезжей части. При этом предпочтение отдается не сплошному, а точечному ремонту, потому что скоро движение закроют на одной половине моста, и откроют на другой.

