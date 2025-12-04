Омск-Информ
·Происшествия

В Омске из полыхающего цеха эвакуировались восемь рабочих

Пламя охватило 15 квадратных метров.

Вчера, в среду, 3 декабря, днем в омских Нефтяниках загорелся один из производственных цехов. Информация о пожаре поступила около 12:30.

До прибытия пожарных из цеха успели выйти восемь человек. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров. 

С помощью пяти единиц техники 13 спасателей МЧС полностью ликвидировали открытое пламя к 13:05.

В настоящий момент дознаватели МЧС России продолжают работу по выяснению причин возгорания.

