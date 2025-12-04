На застройку центра Омска платными парковками нужны сотни миллионов

У города таких денег нет.

Шедеврум В центре Омска появятся платные парковки на тысячи машин. Вопрос о создании стоянок «не для всех» обсуждался на сегодняшнем заседании комитета Омского горсовета по транспортной инфраструктуре.

Как сообщил заместитель директора департамента городского хозяйства Асхат Сабитов, проектная документация, предполагающая появление платных парковок на 3 тыс. машин в центре города уже готова.

– Была определена зона действия парковок – это центральная часть города Омска, – доложил чиновник. – По итогам проектирования предусматривается размещение платных парковок общей вместимостью порядка 3 тыс. машино-мест.

Также замдиректора добавил, что ориентировочная стоимость парковок составила 302 млн рублей, из которых 209 млн рублей пойдет на закупку оборудования. Основную часть стоянок планируют оборудовать специальными комплексами, которые будут «следить» за местами в автоматическом режиме.

На технические средства организации дорожного движения предусмотрено еще 12 млн рублей, а на обустройство самих парковок собираются потратить 81 млн.

Также отмечается, что Минтранс Омской области готов посодействовать городским властям в обустройстве платных парковок и выделить финансирование на эти цели. Помощь планируется в части благоустройства и установке технических средств.

Создать парковки планируется на средства из дорожного фонда региона, так как в бюджете Омска средства на них не заложены. Предварительно, вводить новые платные парковки начнут во второй половине 2026 года.