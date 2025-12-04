Единый ресурс застройщиков опубликовал топ-5 по скорости возведения жилья

Компания DOGMA, которая реализует в Омске проект «Снегири», показала один из самых высоких темпов строительства многоквартирных домов в стране.

Фото: DOGMA

Аналитики ЕРЗ.РФ обновили рейтинг девелоперов по скорости возведения многоквартирных домов. В пятерку лидеров вошла компания DOGMA, чей средний цикл строительства составляет порядка 780 дней при средней площади дома около 17 тыс. кв. м. В активном портфеле застройщика – 11 крупных проектов в Краснодарском крае, Московской области, Калуге и Омске. Совокупный объем текущего жилищного строительства превышает 2,3 млн кв. м.

Президент компании Денис Морозов отметил, что скорость строительства – одно из ключевых ожиданий покупателей.

– Мы знаем, как важно получить долгожданные ключи от новой квартиры, и делаем все, чтобы день новоселья наступил быстрее, – сказал он. – Мы продумываем общественные пространства, обустраиваем многофункциональные зеленые дворы, размещаем на первых этажах востребованные сервисы, строим социальные объекты: детские сады, школы и поликлиники. DOGMA возводит не просто жилые корпуса, а создает комплексную благоустроенную среду для комфортной жизни с первого дня заселения.

В Омске DOGMA реализует проект «Снегири» в районе Московки. Девелопер усиливает строительные мощности и выводит на площадку нового подрядчика, что позволит вести работы параллельно на нескольких участках. В рамках первой очереди продолжается строительство жилого корпуса, детского сада и котельной, а также инженерных сетей: водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и теплоснабжения.

Компания сохраняет высокие позиции и в других рейтингах. В октябре DOGMA вошла в тройку крупнейших российских девелоперов по объему текущего строительства и возглавила список застройщиков в сегменте проектов комплексного развития территорий.

Кроме DOGMA, в пятерку лидеров по темпам строительства на 1 ноября также вошли: ДСК (Воронежская область), ГК «ЮгСтройИнвест» (Ставропольский край), ГК «Страна Девелопмент» (Тюменская область) и ГК «Гранель» (Москва).