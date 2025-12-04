Омский меценат помогает юным талантам из стран БРИКС заявить о себе

Игры стран БРИКС объединяют юных музыкантов, художников и дизайнеров.

Фото: пресс-служба детских Игр стран БРИКС

Омский предприниматель и меценат Святослав Капустин поддержал Вторые Международные детские творческие игры стран БРИКС. По словам предпринимателя, проект помогает юным талантам заявить о себе и обменяться лучшими творческими практиками.

– Игры – масштабное событие, объединяющее творческих детей из разных стран. Оно не только помогает юным талантам громко заявить о себе, но позволяет обменяться лучшими творческими практиками, а значит, расти и развиваться в процессе участия в Играх. Мы поддержали эту инициативу, потому что она вносит весомый вклад в развитие и будущее наших детей, – отметил Святослав Капустин.

Фото: пресс-служба детских Игр стран БРИКС

Проект проводится Ассоциацией деятелей детского творчества при поддержке Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ, Министерства иностранных дел, Государственной думы и других государственных и международных структур. Международное сотрудничество осуществляется при участии министерств культуры, посольств, культурных объединений и диаспор стран БРИКС.

В Играх участвуют дети от 8 до 18 лет в номинациях: «Вокал», «Хореография», «Инструментальный и оригинальный жанры», «Художественное творчество», «Мода» и другие. Как и годом ранее, темой номинации «Художественное творчество» стали пейзаж и архитектура городов стран БРИКС.

– Больше тысячи участников из разных стран прислали свои картины в прошлом году. Конкурс показал, что детей объединяет любовь к красотам природы и достопримечательностям своих городов. Уверен, во втором сезоне Игр еще больше юных художников присоединятся к проекту. Финалистов ждет выставка, которая будет представлена прямо перед церемонией награждения, – анонсировал директор по маркетингу ТД «Невская палитра» Алексей Бродянский.

Фото: пресс-служба детских Игр стран БРИКС

Генеральный директор компании «Элфорт» Виталий Кадун отметил, что номинация «Мода» посвящена повседневной одежде с элементами национальных костюмов. Юные модельеры знакомятся с традициями стран БРИКС, а работы победителей формируют уникальную коллекцию, демонстрируемую на церемонии. Приз в виде швейной машины «Чайка» поможет участникам развивать навыки в швейном деле.

В рамках Игр также пройдут Международные игры здоровья БРИКС. Руководитель комитета здравоохранения ОЦДС БРИКС Елена Шураева подчеркнула, что проект формирует ценность здорового образа жизни среди детей. Одним из ключевых направлений стала образовательная инициатива «Культура питания», которая обучает участников основам правильного питания и предполагает создание конкурсных видеороликов.

– Игра – это мощный инструмент для развития ребенка. Она заряжает азартом, учит добиваться целей, открывать в себе новые таланты и не бояться экспериментировать. Конкурс «Мир хобби» в рамках Творческих игр стран БРИКС – это уникальный шанс не просто пофантазировать, а буквально войти в мир игры, создав обложку для настоящей настольной игры. Лучшие работы ждет выставка, а творение победителя – типография и презентация на торжественной церемонии, – заявил сооснователь и генеральный директор издательского холдинга HobbyWorld Михаил Акулов.

Фото: пресс-служба детских Игр стран БРИКС

Управляющий партнер агентства «Стратеко» Екатерина Скареднова-Вайс отметила, что конкурс «Проф взлет» помогает детям связать любимое увлечение с будущей профессией, обучает их превращать детские таланты в возможности для будущей карьеры при поддержке экспертов и наставников.

Участие в Играх бесплатное на всех этапах, финальная церемония награждения и гала-шоу с выступлениями лауреатов состоятся 21 апреля 2026 года в концертном зале «Москва».