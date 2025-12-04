В Омске две крупные компании подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве

Местные компании объединили усилия для реализации ESG‑проектов в регионе.

Анастасия Поздняк

В Омске Сбер и компания «Полиом» подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве в области ESG, приурочив событие к Международному дню волонтера. Документ закрепляет совместную работу по социальным программам и развитие корпоративного волонтерства в регионе.

Компании уже имеют опыт участия в благотворительных и экологических инициативах, а новый формат взаимодействия позволит проводить проекты более системно. Стороны определили для себя несколько ключевых направлений: поддержку детства и инклюзию, экологические инициативы, а также продвижение здорового образа жизни. Планируется проведение совместных субботников, акций по озеленению, а также мероприятий, ориентированных на развитие спорта.

– Для многих наших сотрудников волонтерство – это не просто часть корпоративной культуры, а личная история, – отметила управляющий Омским отделением Сбера Наталья Корнева. – Мы видим, что у «Полиома» такой же подход. Новые инициативы, которые рождаются в нашем партнерстве, делают Омск комфортнее.

На дизайн-сессии специалисты двух организаций сформировали план на 2026 год и обозначили цели, которые помогут расширить масштаб волонтерской работы.

– Для нас устойчивое развитие – это возможность реально менять среду вокруг себя, – подчеркнул генеральный директор «Полиома» Павел Евдокимов. – Сбер разделяет этот подход. Объединение усилий позволит запускать проекты, которые улучшат качество жизни омичей и принесут долгосрочные изменения.

Сотрудники двух компаний уже несколько лет участвуют в совместных субботниках, а «Полиом» традиционно поддерживает детскую программу «Зеленого марафона» Сбера.