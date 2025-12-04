Омск-Информ
Назван преемник Сычева в омском «Иртыше»

Руководителем могут назначить Кирилла Ягодку из «Красной звезды».

Президентом омского ФК «Иртыш» может стать Кирилл Ягодка, который сейчас руководит спортивной школой «Красная звезда». Как сообщает «БК55», не исключено, что Ягодка будет совмещать обе должности.

Ранее пост президента омского клуба покинул легендарный футболист Дмитрий Сычев. Он руководил «Иртышом» с января 2024 года. Сычев уже попрощался с коллективом. После работы в омском клубе он планирует немного отдохнуть перед новыми вызовами. Какой деятельностью он планирует заняться после отдыха, Сычев не уточнил.

