Пятилетняя девочка пострадала в ДТП в самом центре Омска

На пересечении улиц Орджоникидзе и Булатова столкнулись два легковых автомобиля.

Omskinform.ru

Вечером в среду, 3 декабря, около 20:30 часов, на пересечении улиц Орджоникидзе и Булатова в центре произошло ДТП, в котором пострадал маленький ребенок.

По данным полиции, 60-летний водитель «Тойоты-Селики» столкнулся с автомобилем «Тойота-Витц», которым управляла 37-летняя женщина. В результате столкновения пострадала 5-летняя пассажирка «витца», девочку госпитализировали.

Точные причины и обстоятельства аварии будут установлены по итогам проверки.