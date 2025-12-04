«МегаФон» расширил покрытие 4G в Омском районе

Жители Покровки и нескольких близлежащих деревень получили стабильную мобильную связь и быстрый интернет.

Фото: Пресс-служба МегаФона

В селе Покровка Омского района заработала новая базовая станция «МегаФона», обеспечившая жителей стабильной мобильной связью и интернетом на скорости до 90 Мбит/с. С учетом расположения объекта покрытие также получили абоненты в Никоновке, Алексеевке, Бородинке, Петровке, Классино и на дорогах между этими населенными пунктами.

При установке оборудования специалисты использовали низкочастотный диапазон, который обеспечивает большую дальность действия и лучше проходит через препятствия. В сочетании со среднечастотным диапазоном, который повышает пропускную способность сети, удалось добиться баланса между устойчивостью связи и высокими скоростями передачи данных. Благодаря этому территория Покровки и окрестностей полностью вошла в зону покрытия 4G.

– Омский – самый густонаселенный район области, здесь проживает более 100 тысяч человек, – отметил директор «МегаФона» в Омской области Игорь Беззубкин. – При этом территория популярна у отдыхающих. Их привлекает богатая природная составляющая, базы отдыха и санатории. Оператор активно ведет работы по Омскому району, чтобы местные жители и приезжие могли комфортно пользоваться современными цифровыми сервисами.

Руководитель компании добавил, что с наступлением зимы качественная связь в сельской местности становится критически важной: отопление, водоснабжение, видеонаблюдение или работа снегоуборочной техники зачастую интегрированы с технологиями «умного дома». Поэтому стабильный и быстрый интернет обеспечивает точную, своевременную и безопасную эксплуатацию таких систем.