Омичка изрезала ножом возлюбленного, посмевшего закатить сцену ревности

48-летняя женщина нанесла мужчине 15 ударов.

В омскую полицию поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации 52-летнего омича с тяжелыми телесными повреждениями, полученными в частном доме на улице 1-й Брянской. Мужчине диагностировали проникающие ранения груди, шеи и лица, а также многочисленные порезы левой руки. По его словам, травмы он получил на улице в результате нападения неизвестных.

Прибывшие на место сотрудники уголовного розыска установили, что версия с нападением посторонних не соответствует действительности. Как выяснилось, тяжелые телесные повреждения омичу причинила его 48-летняя сожительница. Во время совместного распития спиртного между ними возник конфликт из-за ревности мужчины, и женщина нанесла ему 15 ударов кухонным ножом.

После случившегося фигурантка легла спать, а утром обнаружила сожителя в луже крови и вызвала скорую помощь. Нож, использованный при нападении, изъят полицией и направлен на криминалистическую экспертизу, назначены также биологическая и геномная проверки.

В отношении подозреваемой следователем отдела полиции № 6 УМВД России по Омску возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»), по которой предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет.

Ранее женщина уже привлекалась к уголовной ответственности за побои и кражу. До избрания меры пресечения она находится в изоляторе временного содержания.