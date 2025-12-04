Омск-Информ
·Общество

Ребенку погибшего на СВО омича отказали в выплатах

Чтобы добиться поддержки, матери придется судиться уже в четвертый раз.

Омичка пожаловалась в прокуратуру на «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг». Причиной стал отказ в выплате.

Как сообщили в прокуратуре, отец ребенка женщины погиб на СВО. Однако семье отказали в положенной по закону выплате в размере 200 тыс. рублей. Причиной отказа стало то, что отцовство установили уже после гибели мужчины. Кроме того, деньги уже выплатили матери, отцу и двум другим детям военнослужащего.

– Суды первой и апелляционной инстанций, несмотря на наличие положительного заключения участвовавшего в деле прокурора, отказали женщине в удовлетворении искового заявления, – сообщили в ведомстве.

Прокуратуре пришлось инициировать оспаривание этого решения в кассационном порядке.

В результате Восьмой кассационный суд общей юрисдикции направил гражданское дело на новое рассмотрение.

