Омич «попал» на 2,5 миллиона за выпас коров на чужом поле

Суд взыскал с жителя района ущерб за повреждение половины посевов льна на арендованном поле.

Таврический районный суд Омской области изучил гражданское дело по исковому заявлению ООО «Р***», добивающегося от жителя района компенсации причиненного ущерба.

Суд выяснил, что ООО «Р***» заключило с сельским поселением договор аренды земельного участка, где в 2025 году были размещены посевы льна масличного. Летом того же года ответчик выпускал на этот участок принадлежащий ему и доверенный для выпаса скот.

После обращения директора организации полиция провела проверку. В постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела указано, что в хозяйстве мужчины содержатся 17 коров и 2 лошади, которые вместе со скотом жителей поселения паслись на поле, засеянном льном.

Комиссионное обследование подтвердило повреждение 50 % посевов на площади 203 гектара: животные объели верхние части растений, что привело к потере урожая. Ущерб предприятию оценен в 2 583 440 рублей, и именно эту сумму ООО «Р***» потребовало взыскать с ответчика.

Ответчик на слушание не явился и свою позицию в письменном виде в суд не изложил.

Суд выяснил, что выпас крупного рогатого скота стал непосредственной причиной ущерба для ООО «Р***», установлена причинно-следственная связь между его действиями и последствиями, а также подтвержден факт и размер причиненных истцом убытков.

Суд удовлетворил иск ООО «Р***» и взыскал с ответчика 2 583 440 рублей в качестве возмещения ущерба.