Предпочтения инвесторов смещаются: накопления уходят с депозитов на рынок капитала

На форуме «Россия зовет!» эксперты отметили заметный разворот в поведении российских вкладчиков: интерес к фондовому рынку растет, а к 2026 году компании готовятся к волне IPO.

Пресс-служба ПАО ВТБ

Смещение интереса российских вкладчиков с депозитов на другие инструменты становится все более заметным. По словам Виталия Сергейчука, члена правления ВТБ, после периода высоких ставок люди ищут способы сохранить доходность, к которой привыкли за последние два года. Он отметил, что активнее всего средства перетекают в фонды денежного рынка, облигационные фонды и размещения на долговом рынке. Вкладчики, по его словам, выбирают более доходные инструменты, и движение капитала из депозитов становится «очевидным».

Эксперт подчеркнул, что рост интереса частных инвесторов совпадает с оживлением корпоративного сектора. По его словам, компании готовятся к волне публичных размещений.

– Мы продолжаем наблюдать интерес к IPO со стороны широкого круга эмитентов – среди них как представители «новой» экономики, так и компании из традиционных отраслей, – отметил Сергейчук. – Спрос со стороны бизнеса остается высоким. Сейчас более десяти эмитентов готовятся к выходу на рынок и ждут благоприятных условий.

При этом основной устойчивый объем спроса на размещения сегодня обеспечивают российские институциональные и розничные инвесторы. Возвращение иностранного капитала рассматривается скорее как возможное дополнение к растущей активности локальных игроков.

– Если говорить об иностранных инвесторах, то при улучшении геополитической ситуации первой волной интереса могут стать инвесторы из дружественных регионов, – пояснил Сергейчук.

Отдельно эксперты отмечают Ближний Восток, где суверенные фонды и крупные частные инвесторы традиционно проявляют интерес к дивидендным, сырьевым и инфраструктурным проектам.