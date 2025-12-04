Омск-Информ
·Общество

Омич поймал богатырскую щуку на тонком льду

Мужчина похвастался уловом с помощью фотографии в соцсетях.

Житель Омской области похвастался в соцсетях уловом. Мужчина поймал щуку весом 9,3 кг на водоеме в Большереченском районе.

– Зубастую вам в студию. Жерлицы на карася, – рассказал омич.

Отметим, что летом омичи также ловили больших щук. Вес некоторых рыб достигал 12 кг.

Отметим, что омичей пока предостерегают от выхода на тонкий лед. Два жителя региона уже из-за этого утонули.

