Хоценко заявил о готовности Омской области принять Совет регионов России и Узбекистана

На заседании российско-узбекистанской комиссии в Ташкенте губернатор представил инициативы по расширению промышленного и аграрного сотрудничества.

Фото: Правительство России

Омская область продолжает укреплять деловые связи с Узбекистаном. В ходе рабочей поездки в Ташкент губернатор Виталий Хоценко заявил о готовности региона принять в 2027 году Совет регионов России и Узбекистана и представил предложения по расширению промышленного, логистического и инвестиционного сотрудничества.

В столице Узбекистана прошло заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству под сопредседательством первого заместителя председателя правительства России Дениса Мантурова. Параллельно работает Российско-Узбекистанский бизнес-форум с участием компаний двух стран.

На встрече с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым глава региона обозначил ключевые направления взаимодействия – развитие промышленной кооперации, транспортных маршрутов, энергетики и сельского хозяйства. Он подчеркнул, что Омская область демонстрирует устойчивую динамику торговли: по итогам первого полугодия 2025 года товарооборот вырос на 85 %, а экспорт увеличился в четыре раза.

Также Виталий Хоценко отметил, что омские предприятия заинтересованы в расширении присутствия в Узбекистане.

Глава региона подтвердил, что Омская область располагает всем необходимым для проведения Совета регионов России и Узбекистана.