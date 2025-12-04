Омские школьники перейдут на новый образовательный стандарт

Изменения вступят в силу с 1 сентября 2027 года.

Фото создано при помощи ИИ

Минпросвещения РФ разработало новый единый образовательный стандарт для учеников 10–11-х классов. Согласно документу, имеющемуся в распоряжении «РИА Новости», изменения вступят в силу с 1 сентября 2027 года.

Ключевым нововведением станет обязательное изучение не менее 13 школьных предметов, при этом два из них должны преподаваться на углубленном уровне. Стандарт также предусматривает возможность введения преподавания родного языка и изучения родной литературы в регионах страны.

Школам предоставляется право проявлять инициативу в создании профильных классов, таких как физико-математические, литературно-исторические, медицинские и другие. Также предусмотрены новые стандарты к оборудованию кабинетов для изучения химии, биологии и физики.

Общая учебная нагрузка за два года обучения установлена в пределах от 2312 до 2516 часов, то есть не более чем 37 часов в неделю. Отмечается, что школы будут самостоятельно разрабатывать и утверждать планы учебной и внеурочной деятельности.