В Омской области переназначили двух заместителей министров

Фото создано при помощи ИИ

Вчера, 3 декабря, исполняющий обязанности губернатора Омской области Рустам Мингазов подписал два кадровых распоряжения. Документы появились на сайте регионального правительства.

Так, пост заместителя министра образования Омской области сохранил за собой Николай Сергеев. Он работает в региональном минобре более 15 лет, замещал должности главного специалиста, заместителя начальника отдела, начальника управления, заместителя руководителя департамента. В должности заместителя министра ведомства Сергеев работает с 2022 года.

Еще одно переназначение произошло в Министерстве экономического развития Омской области. Заместителем министра вновь стал Артем Шиповалов. Впервые он вступил в должность в ноябре 2023 года. До этого Шиповалов работал начальником сводно-аналитического управления в ведомстве.

Сергеев и Шиповалов вступили в должности с сегодняшнего дня. Трудовые договоры с ними заключили еще на год.